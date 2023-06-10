Ворог обстріляв прикордоння Сумщини 29 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Станом на 22:00 10 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Сумської області 29 разів, повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.
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По Соснівці ворог завдав 6 ударів з міномета.
По Чуйківці зафіксовано 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Нововасилівка зазнала обстрілу з артилерії, зафіксовано 3 вибухи.
У районі Середина-Буда було зафіксовано 16 приходів, ймовірно 82 мм міномет.
Інформації щодо постраждалих та руйнувань не надходило.