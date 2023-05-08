Враг наступает на трех направлениях, а на остальных держит оборону - Силы обороны

Детали

В течение последних дней противник проводит наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях и имеет там тактические успехи. Вместе с тем на Куп’янском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг ведет активную оборону, сообщает Military Media Center.

В частности, на Донецком направлении, по данным Сил обороны, противник основные усилия сосредотачивает на захвате городов Бахмут и Марьинка, а также на создании условий для блокирования путей снабжения в город Авдеевка.

На Таврическом направлении противник основные усилия сосредоточил на ведении позиционной обороны, чтобы предотвратить закрепление украинских войск на островах в устье Днепра и не допустить потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами на оккупированных территориях.

На севере страны противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей две оперативные группы войск, чтобы удержать украинские силы и не допустить их переброски в районы активных боевых действий.

Дополнение

Будет ли обострение со стороны врага на 9 мая - в Минобороны не могут утверждать на 100%, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. россияне любят даты и исторические параллели - да, отметила она, "но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому, обострение может быть, может не быть

В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая, отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, враг может направить провокации и против Беларуси. Например, осуществить операцию под фальшивым флагом с целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

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