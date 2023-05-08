Ворог наступає на трьох напрямках, а на решті тримає оборону - Сили оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Впродовж трьох днів ворог мав успіхи у наступі на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, однак на півдні зосередився на обороні захоплених територій, та дислокує війська на прикордонні півночі, щоб утримувати там ЗСУ, повідомляє Military Media Center, пише УНН.
Деталі
Упродовж останніх днів противник проводить наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках і має там тактичні успіхи. Разом з тим на Куп’янському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог веде активну оборону, повідомляє Military Media Center.
Зокрема, на Донецькому напрямку, за даними Сил оборони, противник основні зусилля зосереджує на захопленні міст Бахмут і Мар’їнка, а також на створенні умов для блокування шляхів постачання до міста Авдіївка.
На Таврійському напрямку противник основні зусилля зосередив на веденні позиційної оборони, щоб запобігти закріпленню українських військ на островах у гирлі Дніпра та не допустити втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами на окупованих територіях.
На півночі країни противник утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей дві оперативні групи військ, аби скувати українські сили та не допустити їх перекидання у райони активних бойових дій.
Доповнення
Чи буде загострення з боку ворога на 9 травня - у Міноборони не можуть стверджувати на 100%, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. росіяни люблять дати та історичні паралелі - так, зазначила вона, "але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути
У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і бути дотичними до певних дат, наприклад, 9 травня, зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, ворог може спрямувати провокації й проти білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти України.
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