Враг пытается наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Детали

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них - Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что самые ожесточенные бои сейчас идут на Донецком направлении. Кроме регулярных войск, оккупанты подключают к военным действиям частные армии, поэтому недооценивать армию рф пока не стоит.