Ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Деталі

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

Зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів.

Доповнення

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що найзапекліші бої наразі тривають на Донецькому напрямку. Окрім регулярних військ, окупанти підключають до військових дій приватні армії, тому недооцінювати армію рф наразі не варто.