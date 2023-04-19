Враг бил по громаде в Николаевской области из артиллерии и минометов

Детали

"Вчера, 18 апреля, в 13:50 и 22:41 враг наносил минометные и артиллерийские обстрелы по акватории и побережью Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.