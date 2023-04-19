Враг бил по громаде в Николаевской области из артиллерии и минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Очаковскую громаду в Николаевской области за прошедшие сутки снова обстреливали российские войска. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 18 апреля, в 13:50 и 22:41 враг наносил минометные и артиллерийские обстрелы по акватории и побережью Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал он.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.