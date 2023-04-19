Ворог бив по громаді на Миколаївщині з артилерії та мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Очаківську громаду у Миколаївській області минулої доби знову обстрілювали російські війська. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 18 квітня, о 13:50 та 22:41 ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.