ВОЗ: Украина выделяет на медицину значительно меньше средств, чем рекомендовано

"Постоянное урезание государственного финансирования на здравоохранение является социально дестабилизирующим фактором во многих европейских странах. Наша общая рекомендация для стран такая - 13% от госбюджета. Если финансирование опускалось ниже этого уровня, то у европейского населения начинались проблемы с доступом к лекарствам и их качеством. Мы понимаем, что Украина выделяет гораздо меньше, чем рекомендовано. Мы надеемся, что со стабилизацией экономики будет повышение государственного финансирования здравоохранения", - сказал он.