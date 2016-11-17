ВОЗ: Украина выделяет на медицину значительно меньше средств, чем рекомендовано
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Для стабильного финансирования государственной медицины страна должна выделять не менее 13% от бюджета, сейчас Украина выделяет гораздо меньше. Об этом сообщил директор направления системы здравоохранения Европейского регионального офиса ВОЗ Ханс Клюге во время стратегического межведомственного форума "Реформа медицины: финансирование, управление, первичная медицинская помощь", передает корреспондент УНН.
"Постоянное урезание государственного финансирования на здравоохранение является социально дестабилизирующим фактором во многих европейских странах. Наша общая рекомендация для стран такая - 13% от госбюджета. Если финансирование опускалось ниже этого уровня, то у европейского населения начинались проблемы с доступом к лекарствам и их качеством. Мы понимаем, что Украина выделяет гораздо меньше, чем рекомендовано. Мы надеемся, что со стабилизацией экономики будет повышение государственного финансирования здравоохранения", - сказал он.