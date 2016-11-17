ВООЗ: Україна виділяє на медицину значно менше коштів, ніж рекомендовано
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Для стабільного фінансування державної медицини країна має виділяти не менше 13% від бюджету, наразі Україна виділяє набагато менше. Про це повідомив директор напрямку системи охорони здоров'я Європейського регіонального офісу ВООЗ Ханс Клюге під час стратегічного міжвідомчого форуму "Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога", передає кореспондент УНН.
“Постійне урізання державного фінансування на охорону здоров’я є соціально дестабілізуючим фактором в багатьох європейських країнах. Наша загальна рекомендація для країн така − 13% від держбюджету. Якщо фінансування опускалося нижче цього рівня, то в європейського населення починалися проблеми з доступом до ліків і їх якістю. Ми розуміємо, що Україна виділяє набагато менше, ніж рекомендовано. Ми сподіваємося, що зі стабілізацією економіки буде підвищення державного фінансування охорони здоров’я”, — сказав він.