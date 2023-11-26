Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки

Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте

Генеральный штаб Украины сообщает о 58 боевых столкновениях, 4 ракетных, 109 авиационных ударов и 59 обстрелов из РСЗО со стороны противника за сутки, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки и продолжают наступательные операции. Все 87 вражеских беспилотников были уничтожены.