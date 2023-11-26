Вооруженные силы Украины сообщают об уничтожении более 1000 оккупантов за сутки
Украинские войска уничтожили более 1 000 вражеских солдат за сутки, а общие потери противника с начала полномасштабной войны составили около 324 830 человек.
Украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников в Северном оперативном районе
Украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников-камикадзе "шахед" в Северной оперативной зоне, в том числе один над Киевской областью, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Предупреждение о непогоде в Украине: оставайтесь дома из-за ожидаемых метелей и гололеда на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий с метелями и возможными снежными заносами по всей Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям советует гражданам оставаться дома и воздержаться от поездок 26-27 ноября.
Более сотни авиационных ударов врага за сутки: ситуация на фронте
Генеральный штаб Украины сообщает о 58 боевых столкновениях, 4 ракетных, 109 авиационных ударов и 59 обстрелов из РСЗО со стороны противника за сутки, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки и продолжают наступательные операции. Все 87 вражеских беспилотников были уничтожены.
Угрозы отключений потребителей нет: две высоковольтные линии, которые были повреждены во время российской атаки, уже возобновили свою работу - Укрэнерго
Две основные линии электропередач, поврежденные во время российского удара беспилотниками, были восстановлены без введения графиков отключений потребителей.
Уклониста и трех переправщиков задержали на Закарпатье
В Закарпатской области были задержаны трое мужчин за попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.
26 ноября: Международный день Библии, Всемирный день оливкового дерева
26 ноября отмечается Международный день Библии - внеконфессиональный праздник, подчеркивающий важность Библии. Это также Всемирный день оливкового дерева, который признает оливковое дерево символом мира и устойчивого развития, и Всемирный день борьбы с ожирением, который повышает осведомленность о рисках для здоровья, связанных с ожирением.
Глава ВР и президент Латвии обсудили восстановление Украины
Глава Верховной Рады и Президент Латвии обсудили потребности Украины в восстановлении и обороне, при этом Латвия пообещала выделить 5 млн евро на инфраструктуру и предоставить значительную военную помощь.
Товары двойного назначения, которые должны были попасть в ВСУ, исчезли в неизвестном направлении - Минсоцполитики
Заместитель министра социальной политики Украины Назар Танасишин сообщил, что местонахождение многих товаров двойного назначения неизвестно после ввоза в Украину. Кроме того, таможня выявила более трех тысяч случаев недоставки гуманитарной помощи.
В Германии наблюдается значительное снижение уровня нелегальной иммиграции
Нелегальная иммиграция в Германию значительно сократилась после усиления пограничного контроля, в результате чего количество нелегальных въездов в страну уменьшилось с 700 до 300 в день, причем на польской границе этот показатель снизился на 56%.