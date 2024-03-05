Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити
Киев • УНН
Вооруженные банды попытались захватить главный аэропорт Гаити, начав перестрелку с полицией и вооруженными силами, которые закрыли объект без полетов и пассажиров.
Вооруженные члены банд Гаити попытались захватить международный аэропорт имени Туссена Лувертюра. Они начали перестрелку с местной полицией и вооруженными силами, сообщают корреспонденты Associated Press, передает УНН.
Детали
Как передает агентство, во время атаки аэропорт был закрыт, в нем не было пассажиров и не осуществлялись полеты. AP сообщает, что в ходе перестрелки аэропорт поспешно покидали его сотрудники. Полицейские стреляли по бандитами из припаркованного рядом с аэропортом бронированного грузовика.
Дополнение
3 марта вооруженные группировки напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных. На следующий день власти страны ввели в столице Порт-о-Пренси чрезвычайное положение и комендантский час.
Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе4 марта 2024, 08:55 • 18339 просмотров
Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити
Вооруженные банды попытались захватить главный аэропорт Гаити, начав перестрелку с полицией и вооруженными силами, которые закрыли объект без полетов и пассажиров.
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