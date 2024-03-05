Вооруженные банды попытались захватить аэропорт в Гаити

Вооруженные члены банд Гаити попытались захватить международный аэропорт имени Туссена Лувертюра. Они начали перестрелку с местной полицией и вооруженными силами, сообщают корреспонденты Associated Press, передает УНН.

Детали

Как передает агентство, во время атаки аэропорт был закрыт, в нем не было пассажиров и не осуществлялись полеты. AP сообщает, что в ходе перестрелки аэропорт поспешно покидали его сотрудники. Полицейские стреляли по бандитами из припаркованного рядом с аэропортом бронированного грузовика.

Дополнение

3 марта вооруженные группировки напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных. На следующий день власти страны ввели в столице Порт-о-Пренси чрезвычайное положение и комендантский час.

Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе