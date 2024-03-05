Озброєні банди спробували захопити аеропорт у Гаїті
Київ • УНН
Озброєні банди спробували захопити головний аеропорт Гаїті, розпочавши перестрілку з поліцією і збройними силами, які закрили об'єкт без польотів і пасажирів.
Озброєні члени банд Гаїті спробували захопити міжнародний аеропорт імені Туссена Лувертюра. Вони почали перестрілку з місцевою поліцією та збройними силами, повідомляють кореспонденти Associated Press, передає УНН.
Деталі
Як передає агентство, під час атаки аеропорт було закрито, у ньому не було пасажирів і не здійснювалися польоти. AP повідомляє, що в ході перестрілки аеропорт поспішно залишали його співробітники. Поліцейські стріляли бандитами з припаркованої поряд з аеропортом броньованої вантажівки.
Доповнення
3 березня озброєні угруповання напали на головну в'язницю Гаїті у Порт-о-Пренсі та випустили кілька сотень ув'язнених. Наступного дня влада країни ввела у столиці Порт-о-Пренсі надзвичайний стан та комендантську годину.
Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в Порт-о-Пренсі04.03.24, 10:55 • 23332 перегляди