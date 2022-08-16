Они захватили бы Украину за три дня: Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении россии

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"Если бы мы об этом сообщили (подготовку россии к нападению – ред.), а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня... Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – сказал Зеленский.

Детали

Он добавил, что в результате Украина выстояла благодаря тому количеству населения, которое осталось и воевало за свои дома.

"... И как бы цинично это ни звучало, но это люди, которые все остановили… Одно дело, когда хаос контролируемый и это военное время — ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться… Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру", – добавил Президент.

Дополнение

В интервью The Washington Post Президент Владимир Зеленский рассказал, что на все сигналы от иностранных партнеров относительно подготовки россии к нападению на Украину реагировал лишь призывом предоставить Киеву больше оружия.