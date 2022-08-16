Вони захопили б Україну за три дні: Зеленський пояснив, чому влада не попередила українців про вторгнення росії

Цитата

"Якби ми про це повідомили (підготовку росії до нападу – ред.), а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", – сказав Зеленський.

Деталі

Він додав, що у результаті, Україна вистояла завдяки тій кількості населення, яка залишилася та воювала за свої домівки.

"... І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили… Одна справа, коли хаос контрольований і це військовий час — ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру, – додав Президент.

Доповнення

В інтерв’ю The Washington Post Президент Володимир Зеленський розповів, що на всі сигнали від іноземних партнерів щодо підготовки росії до нападу на Україну реагував лише закликом надати Києву більше зброї.