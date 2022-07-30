Они все преступники и должны за это ответить: в МИД отреагировали на твит посольства рф об "азовцах"

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Киев • УНН

 • 241264 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призывы российских дипломатов казнить украинских защитников полка “Азов”, сравнив их с военными преступниками. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение спикера МИД Олега Николенко на Facebook.

Цитата

“Прочтите это, когда вам говорят, что россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке. Все они соучастники этих военных преступлений и должны отвечать. Пора признать россию государством-спонсором терроризма”, – написал он.

Дополнение

28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место удерживания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для удерживания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленивке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли примерно 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

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