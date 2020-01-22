"Они выстояли! Не выдержал бетон!": в Украине появится марка, посвященная "киборгам"

"22 января 2020 года Укрпочта вводит в обращение почтовую марку "Они выстояли! Не выдержал бетон!". Торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится 22 января в 14:00 в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне на территории экспозиции, посвященной событиям на Донбассе. Приглашаем всех, приходите! Марка разработана в честь чествования украинских воинов - защитников Донецкого аэропорта. С 2014 года Укрпочта выпускает марки, посвященные украинской армии - в этом году на марке появятся "киборги", - говорится в сообщении.

Сообщается, что тираж почтовой марки - 130 тыс. экземпляров. Ее стоимость - 9 грн. К почтовой марке выпущено конверт "Первый день" и изготовлено штемпель спецпогашения.

Указано, что торжественная церемония спецгашения почтовой марки состоится при участии защитников Донецкого аэропорта, ветеранов АТО/ООС, руководительницы Минветеранов Оксаны Коляды и других.

Напомним, в Украине появились марки, посвященные украинской революции 1927-1921 годов.