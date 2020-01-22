"Вони вистояли! Не витримав бетон!": в Україні з’явиться марка, присвячена "кіборгам"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні введуть в обіг поштову марку, присвячену захисникам Донецького аеропорту у 2014-2015 роках. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Мінветеранів у Facebook.
"22 січня 2020 року Укрпошта вводить в обіг поштову марку "Вони вистояли! Не витримав бетон!". Урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться 22 січня о 14:00 у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні на території експозиції, присвяченій подіям на Донбасі. Запрошуємо всіх, приходьте! Марка розроблена на честь вшанування українських воїнів - захисників Донецького аеропорту. З 2014 року Укрпошта випускає марки, присвячені українській армії - в цьому році на марці з’являться "кіборги", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що тираж поштової марки – 130 тис. примірників. Її вартість – 9 грн. До поштової марки випущено конверт "Перший день" та виготовлено штемпель спецпогашення.
Вказано, що урочиста церемонія спецпогашення поштової марки відбудеться за участю захисників Донецького аеропорту, ветеранів АТО/ООС, очільниці Мінветеранів Оксани Коляди та інших.
Нагадаємо, в Україні з’явилися марки, присвячені українській революції 1927-1921 років.