В Україні з’явилися марки присвячені Українській революції 1917-1921 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні, 9 червня 2019 року, Укрпошта презентувала нову серію поштових марок “Збройні формації Української революції 1917-1921 рр.”, повідомляє УНН за інформацією Міністерства інфраструктури.
Урочиста церемонія спецпогашення відбулася у центральній залі Національного військово-історичного музею за участю Міністра інфраструктури Володимира Омеляна, генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.
Це спільний проект Укрпошти та Українського інституту національної пам’яті на вшанування 100-річчя подій Української революції.
Серію, яка побачить продовження і наступного року, розпочинають дві поштові марки “Стрілець Української Галицької Армії” і “Козак кінного полку Чорних запорожців”.
Номінал марок — 8,00 грн. Тираж кожної марки — 130 000 примірників.
Автор поштових марок, конвертів “Перший день” — Валерій Руденко, український художник, відомий філателістам за серіями поштових марок “Локомотивобудування в Україні”, “Вагонобудування в Україні”, “Історія пожежного транспорту”.