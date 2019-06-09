В Украине появились марки посвященные Украинской революции 1917-1921 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня, 9 июня 2019 года, Укрпочта презентовала новую серию почтовых марок "Вооруженные формации Украинской революции 1917-1921 гг.", сообщает УНН по информации Министерства инфраструктуры.
Торжественная церемония спецпогашения состоялась в центральном зале Национального военно-исторического музея с участием Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, генеральный директор Укрпочты Игоря Смелянского.
Это совместный проект Укрпочты и Украинского института национальной памяти в честь 100-летия событий Украинской революции.
Серию, которая увидит продолжение и в следующем году, начинают две почтовые марки “Стрелец Украинской Галицкой Армии” и “Казак конного полка Черных запорожцев”.
Номинал марок — 8,00 грн. Тираж каждой марки — 130 000 экземпляров.
Автор почтовых марок, конвертов “Первый день” — Валерий Руденко, украинский художник, известный филателистам по сериям почтовых марок “Локомотивостроение в Украине”, “Вагоностроение в Украине”, “История пожарного транспорта”.