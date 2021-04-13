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"Они хотят, чтобы Запад испугался силы России" - Зеленский о вражеских войсках у украинской границы

"Они хотят, чтобы Запад испугался силы России" - Зеленский о вражеских войсках у украинской границы

Киев  •  УНН

 • 42408 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия накапливает свои войска у границы Украины для того, чтобы доказать Западу свою мощь. Об этом он рассказал в интервью журналу Time, пишет УНН.

Детали

Европа и США ждут от России объяснений по эскалации вооруженного конфликта на Донбассе и взыскания войск у границы Украины. Владимир Зеленский сказал, что “здесь нет большой тайны” и считает, что так Россия хочет показать свою силу.

Цитата

“Если бы Кремль действительно намеревался вторгнуться на территорию своего соседа, его войска могли бы постараться немного больше (как это было во время последнего вторжения в Украину, в 2014 году), чтобы сохранить некий элемент неожиданности. Зато россияне поступили наоборот. Они распространили кадры своего военного накопления в социальных сетях. Они отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих — наибольшее количество со времен аннексии Крыма Россией семь лет назад. Россия предупредила США, что поддержка Украины может перейти в более широкую войну. На государственном телевидении кремлевский пропагандист предложил начать мера ядерный удар, который, как он сказал, отпугнет американцев”, - сказал Зеленский.

Дополнительно

В Брюсселе соберется внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий России. Украина также инициировала заседание в ОБСЕ в связи с увеличением военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

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