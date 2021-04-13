“Вони хочуть, щоб Захід злякався сили Росії” - Зеленський про ворожі війська біля українського кордону

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Європа та США чекають від Росії пояснень щодо ескалації збройного конфлікту на Донбасі та стягнення військ біля кордону України. Володимир Зеленський сказав, що “тут немає великої таємниці” і вважає, що так Росія хоче показати свою силу.

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“Якби Кремль справді мав намір вторгнутися до свого сусіда, його війська могли б постаратися трохи більше (як це було під час останнього вторгнення в Україну, в 2014 році), щоб зберегти якийсь елемент несподіванки. Натомість росіяни вчинили навпаки. Вони розповсюдили кадри свого військового накопичення в соціальних мережах. Вони відправили військові кораблі, щоб загрожувати Україні з моря, і зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців — найбільше з часів анексії Криму Росією сім років тому. Росія попередила США, що підтримка України може перейти в ширшу війну. На державному телебаченні кремлівський пропагандист навіть запропонував розпочати запобіжний ядерний удар, який, як він сказав, відлякає американців”, — сказав Зеленський.

Додатково

У Брюсселі збереться позачергове засідання Комісії Україна-НАТО через дії Росії. Україна також ініціювала засідання в ОБСЄ в зв’язку зі збільшенням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.