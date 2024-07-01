Представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщает об интенсивных вражеских атаках в Часовом Яру, где противник неоднократно применил РСЗО "солнцепек", артиллерию крупных калибров, минометы и авиацию. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В Часов Яре враг неоднократно использовал по зданиям в населенных пунктах РСЗО "солнцепек", артиллерию крупных калибров, минометы и авиацию. Только за минувшие сутки, вражеская авиация нанесла 19 авиаударов, сбросив 9 КАБов, а за прошедшую неделю было 298 сбросов КАБов - говорит Волошин.

Он рассказывает, что за прошедшую неделю на этом направлении враг провел 44 штурма.

Напомним

Две женщины в возрасте 65 и 70 лет погибли и еще 8 человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками города Украинск в Донецкой области.

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