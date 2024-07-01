На Донеччині вранці ворог вдарив з "Ураганів" по Українську: двоє загиблих, 8 поранених
Київ • УНН
Дві жінки у віці 65 і 70 років загинули і ще 8 отримали поранення в результаті російського обстрілу міста Українськ, в результаті якого було пошкоджено 10 багатоповерхівок і адміністративна будівля.
Дві жінки у віці 65 і 70 років загинули і ще 8 людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Українськ у Донецькій області, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська. Рано вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів", в зоні ураження опинився житловий сектор", - написав Філашкін у соцмережах.
З його слів, загинули 2 жінки 65 і 70 років.
За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.
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