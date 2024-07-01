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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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БМ-27 «Ураган»

На Донеччині вранці ворог вдарив з "Ураганів" по Українську: двоє загиблих, 8 поранених

Київ • УНН

 • 17861 перегляди

Дві жінки у віці 65 і 70 років загинули і ще 8 отримали поранення в результаті російського обстрілу міста Українськ, в результаті якого було пошкоджено 10 багатоповерхівок і адміністративна будівля.

На Донеччині вранці ворог вдарив з "Ураганів" по Українську: двоє загиблих, 8 поранених

Дві жінки у віці 65 і 70 років загинули і ще 8 людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Українськ у Донецькій області, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранено внаслідок ранкового обстрілу Українська. Рано вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів", в зоні ураження опинився житловий сектор", - написав Філашкін у соцмережах.

З його слів, загинули 2 жінки 65 і 70 років.

За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

На Донеччині ворожий обстріл пошкодив і зруйнував виробничі приміщення шахти у Селидовому 30.06.24, 07:30 • 25644 перегляди

Юлія Шрамко

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