Две женщины в возрасте 65 и 70 лет погибли и еще 8 человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками города Украинск в Донецкой области, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"По меньшей мере 2 человека погибли и 8 ранены в результате утреннего обстрела Украинска. Рано утром россияне обстреляли город из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилой сектор", - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, погибли 2 женщины 65 и 70 лет.

По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание.

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