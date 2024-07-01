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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61338 перегляди

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Волошин про ситуацію в Часовому Ярі: ворог продовжує застосовувати "солнцепьок" на тому напрямку

Київ • УНН

 • 22407 перегляди

У Часовому Яру ворог неодноразово застосовував реактивні системи залпового вогню "солнцепек", великокаліберну артилерію, міномети та авіацію.

Волошин про ситуацію в Часовому Ярі: ворог продовжує застосовувати "солнцепьок" на тому напрямку

Речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомляє про інтенсивні ворожі атаки в Часовому Яру, де противник неодноразово застосував РСЗВ "солнцепьок", артилерію великих калібрів, міномети та авіацію. Про це він заявив у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

В Часыв Ярі ворог неодноразово використовував по будівлях у населених пунктах РСЗВ "солнцепьок", артилерію великих калібрів, міномети та авіацію. Лише за минулу добу, ворожа авіація завдала 19 авіаударів, скинувши 9 КАБів, а за минулий тиждень було 298 скидів КАБів

- каже Волошин.

Він розповідає, що за минулий тиждень на цьому напрямку ворог провів 44 штурми.

Нагадаємо

Дві жінки у віці 65 і 70 років загинули і ще 8 людей отримали поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Українськ у Донецькій області.

"Практика росіян незмінна": Волошин пояснив, чому окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками"28.06.24, 15:37 • 22432 перегляди

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