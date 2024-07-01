Волошин про ситуацію в Часовому Ярі: ворог продовжує застосовувати "солнцепьок" на тому напрямку
Київ • УНН
У Часовому Яру ворог неодноразово застосовував реактивні системи залпового вогню "солнцепек", великокаліберну артилерію, міномети та авіацію.
Речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомляє про інтенсивні ворожі атаки в Часовому Яру, де противник неодноразово застосував РСЗВ "солнцепьок", артилерію великих калібрів, міномети та авіацію. Про це він заявив у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
В Часыв Ярі ворог неодноразово використовував по будівлях у населених пунктах РСЗВ "солнцепьок", артилерію великих калібрів, міномети та авіацію. Лише за минулу добу, ворожа авіація завдала 19 авіаударів, скинувши 9 КАБів, а за минулий тиждень було 298 скидів КАБів
Він розповідає, що за минулий тиждень на цьому напрямку ворог провів 44 штурми.
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"Практика росіян незмінна": Волошин пояснив, чому окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками"28.06.24, 15:37 • 22432 перегляди