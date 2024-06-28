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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Практика росіян незмінна": Волошин пояснив, чому окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками"

Київ • УНН

 • 22430 перегляди

Російські окупаційні війська застосовують важкі вогнеметні системи, такі як "Солнцепек", у місті Часів Яр Донецької області через відсутність успіху у спробах штурму. та намагаючись знищити місто, як і інші.

"Практика росіян незмінна": Волошин пояснив, чому окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками"

Окупаційні війська рф не вперше застосовують ТОС "Солнцепек" на Донеччині. Останнім часом росіяни застосовують важкі вогнеметні системи по місту Часів Яр, через відсутність успіхів штурмових груп. Про це заявив речник ОСУВ" Хортиця " Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі 

На ранок цієї доби, ворог застосував по місту (Часів Яр - ред.) близько 290 обстрілів з різних видів зброї. Більша частина з яких приходиться на південну частину міста. Також по місту працювала авіація 

- розповів Волошин

Загалом по цьому напрямку, як заявив речник ОСУВ "Хортиця", війська рф завдали майже 1 300 ударів з різного озброєння.

Щодо міста Часів Яр. Від початку ворожа армія не поливає спроб - окупанти намагаються посунути війська України із зайнятих позицій. Наразі відбито 1 штурм противника і продовжується три штурми ворогом за Часів Яр та Іванівське, що поблизу

- резюмував військовий. 

Також речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що росіяни вже застосовували на цьому напрямку важкі вогнеметні системи. 

Ворог на тому напрямку їх (важкі вогнеметні системи - ред.) застосовує не вперше. Вони вже були застосовані неодноразово. Однак спроби взяти Часів Яр в них провалюються і вони намагаються знищити місто, які всі інші міста. Як Авдіївку, Бахмут і всі решт міст. У них практика незмінна - знизити все, а потім сказати, що ми щось взяти

- підсумував Назар Волошин. 

Нагадаємо

Вчора, 27 червня,у Сухопутних військах України заявили, що росіяни стирають місто Часів Яр важкими вогнеметними системами "Солнцепьок", щоб вибити звідти українських військових.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Авдіївка
Збройні сили України
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