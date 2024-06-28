"Практика росіян незмінна": Волошин пояснив, чому окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками"

Окупаційні війська рф не вперше застосовують ТОС "Солнцепек" на Донеччині. Останнім часом росіяни застосовують важкі вогнеметні системи по місту Часів Яр, через відсутність успіхів штурмових груп. Про це заявив речник ОСУВ" Хортиця " Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На ранок цієї доби, ворог застосував по місту (Часів Яр - ред.) близько 290 обстрілів з різних видів зброї. Більша частина з яких приходиться на південну частину міста. Також по місту працювала авіація

Загалом по цьому напрямку, як заявив речник ОСУВ "Хортиця", війська рф завдали майже 1 300 ударів з різного озброєння.

Щодо міста Часів Яр. Від початку ворожа армія не поливає спроб - окупанти намагаються посунути війська України із зайнятих позицій. Наразі відбито 1 штурм противника і продовжується три штурми ворогом за Часів Яр та Іванівське, що поблизу

Також речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що росіяни вже застосовували на цьому напрямку важкі вогнеметні системи.

Ворог на тому напрямку їх (важкі вогнеметні системи - ред.) застосовує не вперше. Вони вже були застосовані неодноразово. Однак спроби взяти Часів Яр в них провалюються і вони намагаються знищити місто, які всі інші міста. Як Авдіївку, Бахмут і всі решт міст. У них практика незмінна - знизити все, а потім сказати, що ми щось взяти