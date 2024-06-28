Киев • УНН
Российские оккупационные войска применяют тяжелые огнеметные системы, такие как "Солнцепек", в городе Часов Яр Донецкой области из-за отсутствия успеха в попытках штурма и пытаясь уничтожить город, как и другие.
Оккупационные войска рф не впервые применяют ТОС "Солнцепек" в Донецкой области. В последнее время россияне применяют тяжелые огнеметные системы по городу Часов Яр, из-за отсутствия успехов штурмовых групп. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
На утро этих суток, враг применил по городу (Часов Яр - ред.) около 290 обстрелов из различных видов оружия. Большая часть из которых приходится на южную часть города. Также по городу работала авиация
Всего по этому направлению, как заявил представитель ОСУВ "Хортица", войска рф нанесли почти 1 300 ударов из различного вооружения.
Относительно города Часов Яр. С начала вражеская армия не поливает попыток - оккупанты пытаются подвинуть войска Украины с занятых позиций. Сейчас отражен 1 штурм противника и продолжается три штурма врагом за Часов Яр и Ивановское, что вблизи
Также представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что россияне уже применяли на этом направлении тяжелые огнеметные системы.
Враг на том направлении их (тяжелые огнеметные системы - ред.) применяет не впервые. Они уже были применены неоднократно. Однако попытки взять Часов Яр у них проваливаются и они пытаются уничтожить город, как и все остальные города. Как Авдеевку, Бахмут и все остальные города. У них практика неизменная - снизить все, а потом сказать, что мы что-то взять
Напомним
Вчера, 27 июня, в Сухопутных войсках Украины заявили, что россияне стирают город Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", чтобы выбить оттуда украинских военных.