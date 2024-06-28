Оккупационные войска рф не впервые применяют ТОС "Солнцепек" в Донецкой области. В последнее время россияне применяют тяжелые огнеметные системы по городу Часов Яр, из-за отсутствия успехов штурмовых групп. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На утро этих суток, враг применил по городу (Часов Яр - ред.) около 290 обстрелов из различных видов оружия. Большая часть из которых приходится на южную часть города. Также по городу работала авиация - рассказал Волошин

Всего по этому направлению, как заявил представитель ОСУВ "Хортица", войска рф нанесли почти 1 300 ударов из различного вооружения.

Относительно города Часов Яр. С начала вражеская армия не поливает попыток - оккупанты пытаются подвинуть войска Украины с занятых позиций. Сейчас отражен 1 штурм противника и продолжается три штурма врагом за Часов Яр и Ивановское, что вблизи - резюмировал военный.

Также представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что россияне уже применяли на этом направлении тяжелые огнеметные системы.

Враг на том направлении их (тяжелые огнеметные системы - ред.) применяет не впервые. Они уже были применены неоднократно. Однако попытки взять Часов Яр у них проваливаются и они пытаются уничтожить город, как и все остальные города. Как Авдеевку, Бахмут и все остальные города. У них практика неизменная - снизить все, а потом сказать, что мы что-то взять - подытожил Назар Волошин.

Напомним

Вчера, 27 июня, в Сухопутных войсках Украины заявили, что россияне стирают город Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", чтобы выбить оттуда украинских военных.