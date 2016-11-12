Волонтеры обратились к нардепам с предложением помочь армии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Волонтеры обратились к народным депутатам с предложением помочь армии и отдать десятину с задекларированного ими состояния. Об этом в эфире "5 канала" сообщил волонтер, координатор ГИ "Вернись живым" Виталий Дейнега, передает УНН.
"Мы уже обратились к десяти депутатам и чиновникам, но мы обратимся ко всем. Обратились к Авакову, Кернесу, одному из братьев Дубневичей, Хомутыннику, Кононенко ", - отметил В.Дейнега.
"Стоит отметить, Хомутынник даже не стал ждать, он сразу по электронке сбросил нам письмо. Он отметил, что готов встретиться и обсудить сотрудничество. Результаты беседы будут опубликованы у нас на сайте в Fаcebook ", - добавил он.