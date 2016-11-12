Волонтери звернулися до нардепів з пропозицією допомогти армії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Волонтери звернулися до народних депутатів з пропозицією допомогти армії і віддати десятину із задекларованого ними статку. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив волонтер, координатор ГІ “Повернись живим” Віталій Дейнега, передає УНН.
“Ми вже звернулися до десяти депутатів і чиновників, але ми звернемося до усіх. Звернулися до Авакова, Кернеса, одного з братів Дубневичів, Хомутинника, Кононенка,” — зазначив В.Дейнега.
“Варто відмітити, Хомутинник навіть не став чекати, він одразу електронкою скинув нам лист. Він зазначив, що готовий зустрітися і обговорити співробітництво. Результати розмови будуть опубліковані у нас на сторінці у Fаcebook”, — додав він.