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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103566 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь более чем на 800 тыс. грн - ООС

Волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь более чем на 800 тыс. грн - ООС

Киев  •  УНН

 • 15846 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В военный госпиталь в городе Часов Яр Донецкой области волонтеры передали гуманитарную помощь на сумму более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Представители украинской диаспоры, волонтеры и Международная ассоциация перевозчиков Украины передали гуманитарную помощь на сумму более 800 тысяч гривен. В военный госпиталь в г. Часов Яр передано около пяти тонн гуманитарной помощи медицинского назначения - медицинское оборудование, мебель, матрасы, одежда для медперсонала и др", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, только в течение последних месяцев в рамках программы поступило более 30 тонн гуманитарной помощи.

"Это помощь мирным жителям Донбасса, страдающих от российской агрессии и медицинским учреждениям, больницам, госпиталям. Она направляется в первую очередь в медицинские учреждения, расположенных вблизи линии разграничения", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Министерство социальной политики начинает борьбу со "схемами на гуманитарной помощи". Для этого в министерстве разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ о "Некоторых вопросах организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи".

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