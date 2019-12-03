Мінсоцполітики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарці"

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарній допомозі". Для цього у міністерстві розробили та відправили на погодження із органами влади Постанову КМУ про "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги". Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник профільного міністра Олег Коваль, передає УНН.