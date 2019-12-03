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Мінсоцполітики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарці"

Мінсоцполітики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарці"

Київ • УНН

 • 11623 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарній допомозі". Для цього у міністерстві розробили та відправили на погодження із органами влади Постанову КМУ про "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги". Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник профільного міністра Олег Коваль, передає УНН.

"Щоб навести лад у системі гуманітарної допомоги ми розробили та відправили на погодження із органами влади Постанову КМУ про "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги"", - написав Коваль.

Так, він очолив Робочу групу з питань гуманітарної допомоги, яка працює при Мінсоцполітики, і пояснив, що саме їхнє міністерство відповідає за те, щоб надати тому чи іншому вантажу, який заходить до України з-за кордону, статус “гуманітарної допомоги”.

"Цей статус дозволяє звільняти “гуманітарні товари” від сплати податків та митних платежів. А це – величезна “ніша” для нечесних ділків ухилитися від сплати податків: новий товар ввозиться під виглядом “гуманітарки”, продається потім на ринках та навіть у модних бутіках - а державний бюджет недоотримує купу грошей", - написав заступник міністра.

Він також повідомив, що 19 листопада на засіданні Робочої групи, розглядались 133 звернення щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою. Поки що лише 28 із них визнали "гуманітаркою". Щодо інших направили запити у відповідні органи та очікують на результат. В основному "підтвердження" очікують вантажі з одягом та взуттям.

Виходячи зі статистичних даних, з січня по жовтень в Україну надійшло 20,1 тис. тонн гуманітарної допомоги, що була оформлена на 427 благодійних фонди та організації від 39 країн-донорів. Із ввезених товарів 55% складає одяг та взуття – 11 тис. тонн.

"Чи чули ви про “безпрецедентну благодійну роздачу гуманітарки” в нашій країні за останні 10 місяців? А мали б! Тому що мова іде про 11 млн курток, штанів чи футболок!

Суто гіпотетично продовжимо розрахунки: якщо порахувати вартість цього одягу навіть за найнижчими цінами (приміром, 1 одиниця одягу – всього 200 грн), то виходить 2,2 млрд грн!!! Якби розмитнювати цей одяг за правилами “не гуманітарки”, - це майже пів мільярда грн. тільки податку на додану вартість в Державний бюджет", - пише Коваль.

Так, у міністерства виникають серйозні сумніви, куди і для чого насправді завозять речі в Україну.

Нагадаємо, що у митній службі хочуть створити реєстр гуманітарної допомоги.

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