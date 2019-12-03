Минсоцполитики начинает борьбу со "схемами на гуманитарке"

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 32961 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 19536 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 72154 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108751 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141586 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138865 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 176173 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116480 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113712 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 107186 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 105262 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 86150 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 106579 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 102717 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 66516 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 106579 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 176186 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 157429 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 183738 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 86150 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 119154 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 122175 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126961 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 123562 просмотра
Актуальное
Минсоцполитики начинает борьбу со "схемами на гуманитарке"

Минсоцполитики начинает борьбу со "схемами на гуманитарке"

Киев  •  УНН

 • 11622 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство социальной политики начинает борьбу со "схемами на гуманитарной помощи". Для этого в министерстве разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ про "Некоторые вопросы организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи". Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель профильного министра Олег Коваль, передает УНН.

"Чтобы навести порядок в системе гуманитарной помощи мы разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ про "Некоторые вопросы организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи", - написал Коваль.

Так, он возглавил рабочую группу по вопросам гуманитарной помощи, которая работает при Минсоцполитики, и объяснил, что именно их министерство отвечает за то, чтобы предоставить тому или иному груза, который заходит в Украину из-за границы, статус "гуманитарной помощи".

"Этот статус позволяет освобождать" гуманитарные товары "от уплаты налогов и таможенных платежей. А это - огромная "ниша" для нечестных дельцов уклониться от уплаты налогов: новый товар ввозится под видом" гуманитарки", продается затем на рынках и даже в модных бутиках - а государственный бюджет недополучает кучу денег", - написал заместитель министра.

Он также сообщил, что 19 ноября на заседании Рабочей группы, рассматривались 133 обращения о признании грузов гуманитарной помощью. Пока только 28 из них признали "гуманитарки". Что касается других направили запросы в соответствующие органы и ожидают результат. В основном "подтверждение" ожидают грузы с одеждой и обувью.

Исходя из статистических данных, с января по октябрь в Украину поступило 20,1 тыс. тонн гуманитарной помощи, которая была оформлена на 427 благотворительных фонда и организации от 39 стран-доноров. С ввозимыми товарами 55% составляет одежда и обувь - 11 тыс. тонн.

"Слышали ли вы о "беспрецедентной благотворительной раздаче гуманитарки" в нашей стране за последние 10 месяцев? А должны! Потому что речь идет о 11 млн курток, брюк или футболок!

Чисто гипотетически продолжим расчеты: если посчитать стоимость этой одежды даже по самым низким ценам (например, 1 единица одежды - всего 200 грн), то получается 2200000000 грн!!! Если бы растаможивать эту одежду по правилам "не гуманитарки", - это почти полмиллиарда грн только налога на добавленную стоимость в Государственный бюджет", - написал Коваль.

Так, у министерства возникают серьезные сомнения, куда и для чего на самом деле завозят вещи в Украину.

Напомним, что в таможенной службе хотят создать реестр гуманитарной помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы