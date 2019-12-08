Волонтери передали у військовий госпіталь гуманітарну допомогу на понад 800 тис. грн - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. До військового госпіталю у місті Часів Яр Донецької області волонтери передали гуманітарну допомогу на суму понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Представники української діаспори, волонтери та Міжнародна асоціація перевізників України передали гуманітарну допомогу на суму понад 800 тисяч гривень. До військового госпіталю в м. Часів Яр передано близько п’яти тон гуманітарної допомоги медичного призначення - медичне обладнання, меблі, матраци, одяг для медперсоналу та ін", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, тільки протягом останніх місяців в рамках програми надійшло понад 30 тон гуманітарної допомоги.
"Це допомога мирним мешканцям Донбасу, що потерпають від російської агресії та медичним установам, лікарням, госпіталям. Вона спрямовується у першу чергу до медичних закладів, розташованих поблизу лінії розмежування", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарній допомозі". Для цього у міністерстві розробили та відправили на погодження із органами влади Постанову КМУ про "Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги".