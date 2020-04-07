Владимир Кличко назвал переломный момент в своей боксерской карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Чемпион 16-х "Олимпийских игр" по боксу Владимир Кличко вспомнил момент профессиональной карьеры, который изменил его, сообщает УНН со ссылкой на Twitter украинца.
Экс-боксер считает, что поражение от Леймона Брюстера стало переломным в его карьере.
"Когда я упал на настил в бою с Брюстером, который в том поединке стал чемпионом, для меня все изменилось. Меня называли "мертвецом", "сломанной человеком" и так далее. Несмотря на слова скептиков, это привело меня к званию наиболее длительного чемпиона мира в истории хэвивейта", - написал Кличко.
Добавим, что бывший чемпион мира получил 64 выигрыша (54 досрочно) при 5 поражениях.
Напомним, что братьев Кличко признали лучшими супертяжеловесами начала нового столетия.
When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge pic.twitter.com/xGXAyFg1jo— Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020