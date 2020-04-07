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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94074 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104291 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 103400 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Владимир Кличко назвал переломный момент в своей боксерской карьере

Владимир Кличко назвал переломный момент в своей боксерской карьере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Чемпион 16-х "Олимпийских игр" по боксу Владимир Кличко вспомнил момент профессиональной карьеры, который изменил его, сообщает УНН со ссылкой на Twitter украинца.

Экс-боксер считает, что поражение от Леймона Брюстера стало переломным в его карьере.

"Когда я упал на настил в бою с Брюстером, который в том поединке стал чемпионом, для меня все изменилось. Меня называли "мертвецом", "сломанной человеком" и так далее. Несмотря на слова скептиков, это привело меня к званию наиболее длительного чемпиона мира в истории хэвивейта", - написал Кличко.

Добавим, что бывший чемпион мира получил 64 выигрыша (54 досрочно) при 5 поражениях.

Напомним, что братьев Кличко признали лучшими супертяжеловесами начала нового столетия.

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge pic.twitter.com/xGXAyFg1jo

— Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020

Украинские Национальные Новости

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