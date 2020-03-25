Братів Кличків визнано кращими супертяжами початку ХХІ сторіччя - Marca
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Легенди українського спорту Володимир та Віталій Клички визнані кращими супертяжами ХХІ сторіччя світового боксу. Про це інформує видання Marca, передає УНН.
Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець "Олімпіади-1996" Володимир Кличко визнаний найкращим супертяжем ХХІ століття за версією авторитетного видання Marca. Примітно, що другий рядок в рейтингу зайняв "вічний" чемпіон світу за версією WBC, мер Києва Віталій Кличко.
На першу сходинку класифікації іспанське видання поставило молодшого із братів, а Віталій зайняв другий рядок.
"Зараз, коли ми близькі до завершення перших 20 років ХХІ століття, коли повно великих битв, ми можемо оцінити найвидатніших бійців. Якщо ми почнемо з суперважкої ваги, то наш погляд повинен бути спрямований на Східну Європу. А точніше, на столицю України - Київ. І найкращий, поза всяким сумнівом - Володимир Кличко. Він провів неймовірну кількість захистів титулів, встановив низку рекордів. Так, він двічі програв - Коррі Сандерсу і Леймону Брюстеру, але перемагав таких бійців як Кріс Бьорд, Хасім Рахман, Семюель Пітер, Фрасуа Бота, Рей Мерсер, Девід Хей, Олександр Повєткін, Кубрат Пулєв", - йдеться на сайті видання.
Про Віталія зазначено, що він захистив чемпіонський пояс WBC більше 10 разів, і не програвав жодного разу після поразки від Леннокса Льюїса через зупинку бою, викликаної рясною кровотечею (виграв 12 разів у чемпіонських боях, 9 з яких завершив нокаутом).
Варто відзначити, що на третє місце видання поставило Ентоні Джошуа, на четверте - Тайсона Ф'юрі, на п'яте - Деонтея Вайлдера.
Також видання відзначило короткий період домінування в хевівейті від Леннокса Льюіса, Хасіма Рахмана і Кріса Бьорда.
Як повідомлялося раніше в УНН, чемпіонський бій Нурмагомедова пройде, попри пандемію коронавірусу.