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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Братья Кличко признаны лучшими супертяжами начала ХХІ века - Marca

Братья Кличко признаны лучшими супертяжами начала ХХІ века - Marca

Киев  •  УНН

 • 104260 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Легенды украинского спорта Владимир и Виталий Кличко признаны лучшими супертяжами ХХІ-го века в мировом боксе. Об этом сообщает издание Marca, передает УНН.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель "Олимпиады-1996" Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом ХХІ века по версии авторитетного издания Marca. Примечательно, что вторую строчку в рейтинге занял "вечный" чемпион мира по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

На первую строчку классификации испанское издание поставило младшего из братьев, а Виталий занял вторую строчку.

"Сейчас, когда мы близки к завершению первых 20 лет ХХІ века, когда полно крупных сражений, мы можем оценить выдающихся бойцов. Если мы начнем с супертяжелого веса, то наш взгляд должен быть направлен на Восточную Европу. А точнее, на столицу Украины - Киев. И лучший, вне всякого сомнения - Владимир Кличко. Он провел невероятное количество защит титулов, установил ряд рекордов. Да, он дважды проиграл - Корри Сандерсу и Леймону Брюстеру, но побеждал таких бойцов как Крис Берд, Хасим Рахман, Сэмюэл Питер, Фрасуа Бота, Рэй Мерсер, Девид Хэй, Александр Поветкин, Кубрат Пулев", - говорится на сайте издания.

О Виталие указано, что он защитил чемпионский пояс WBC более 10 раз, и не проигрывал ни разу после поражения от Леннокса Льюиса из-за остановки боя, вызванного обильным кровотечением (выиграл 12 раз в чемпионских боях, 9 из которых завершил нокаутом).

Стоит отметить, что на третье место издание поставило Джошуа, на четвертое - Тайсона Фьюри, на пятое - Деонтея Уайлдера.

Также издание отметило короткий период доминирования в хэвивейта от Леннокса Льюиса, Хасима Рахмана и Криса Берда.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпионский бой Нурмагомедова пройдет, несмотря на пандемию коронавируса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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