Чемпіонський бій Нурмагомедова пройде попри пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Глава "UFC" Дейна Уайт заявив, що бій між діючим чемпіоном у легкій вазі росіянином Хабібом Нурмагомедова і американцем Тоні Фергюсоном обов'язково відбудеться в строк, інформує УНН з посиланням на Twitter Уайта.
"Я також хвилювався через скасування бою Хабіб - Фергюсон, але я зроблю цей бій", - йдеться в записі Уайта.
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Також голова "UFC" в повідомленні журналісту ESPN зізнався, що подія "UFC 249" пройде 18 квітня за повної кількості боїв, але усі вони проходитимуть без участі глядачів у вигляді закритого івенту.
Примітно, що даний бій вже неодноразово переносили. Спочатку він мав пройти в Нью-Йорку. Це вже п'ята спроба провести даний "файт".