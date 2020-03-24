Клуб Бекхема змінив емблему у зв'язку з пандемією коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. ФК "Інтер" з Маямі змінив емблему клубу задля привернення уваги проблеми з пандемією коронавірусу, інформує УНН із посиланням на офіційний сайт команди.
Клуб розділив чапель на емблемі, аби стимулювати соціальне дистанціювання, яке вкрай важливе для подолання пандемії вірусу.
"COVID-19 зупинив світ. Як результат, ніколи не було так важливо прислухатися до порад і вказівок влади відстоювати єдність і участь в соціальному дистанціюванні. "Інтер Маямі" хоче скористатися наявними можливостями нашого клубу, гравців і групи власників, щоб посилити і поділитися цим посланням з тими, хто слідує за нами в Південній Флориді і по всьому світу", - сказав віце-президент команди з питань взаємодії з громадськістю Кріс Аллан.
Відзначимо, що власником команди є зірковий в колишньому півзахисник Девід Бекхем. Новий клуб встиг провести лише два офіційні поєдинки в МЛС, і обидва програв (0:1, 1:2).
Як повідомлялося раніше в УНН, півзахисник збірної України потрапив до сфери інтересів клубу "Серії А".