Півзахисник збірної України потрапив до сфери інтересів клубу "Серії А"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Український півзахисник "Аталанти" з Бергамо Руслан Маліновський увійшов до трансферних цілей "Фіорентини", повідомляє УНН із посиланням на "La Repubblica".
"Фіорентина" під час літнього трансферного вікна націлена отримати гравця на позицію "десятки" і Маліновський є одним із кандидатів.
Також клуб розглядає варіанти із Лукасом Пакетою з "Мілана" і Родріго де Паулем з "Удінезе". Саме Пакета на даний момент є пріоритетним варіантом.
Трансферна вартість Маліновського складає 14 млн. євро, а Пакети – 28. Пакета провів цього сезону 17 матчів в "Серії А" і віддав тільки один асист, а українець за 22 матчі забив 4 рази і віддав асист.
Відзначимо, що "Фіорентина" після 26 турів "Серії А" набрала 30 очок і займає 13-у сходинку.
Як повідомлялося раніше в УНН, українець разом з Ібрагімовичем опинився у "збірній" найгірших трансферів в історії Барселони.