Українець разом з Ібрагімовичем опинився у "збірній" найгірших трансферів в історії Барселони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Український оборонець "АЕКа" Дмитро Чигринський потрапив до символічної збірної найгірших трансферів "Барселони" у 21-му столітті за версією "Marca", передає УНН із посиланням на сайт видання.
Українець виступав за "синьо-гранатових" в сезоні 2009-10 років. Разом з ним до символічної збірної потрапив Златан Ібрагімович та низка інших гравців:
Воротар - Рішар Дютрюель,
захисники - Мартін Касерес, Дмитро Чигринський, Томас Вермален, Єррі Міна,
півзахисники - Александр Сонг, Андре Гомеш, Рікарду Куарежма, Хуан Роман Рікельме, Філіппе Коутіньйо,
нападник - Златан Ібрагімович.
"Українець не повернув більшу частину з 25 млн. євро, які "браугранос" витратили на нього влітку 2009 року. За його плечима єдиний сезон на "Камп Ноу", коли він виглядав досить недоречним в центрі оборони", - так видання охарактеризувало виступи Чигринського.
Додамо, що нинішнього сезону оборонець відіграв 14 матчів за грецький "АЕК" і забив один гол.
Як повідомлялося раніше в УНН, суперник "Шахтаря" по ЛЄ розпочав тренування, попри пандемію коронавірусу.