Украинец вместе с Ибрагимовичем оказался в "сборной" худших трансферов в истории Барселоны

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших трансферов "Барселоны" в 21-м веке по версии "Marca", передает УНН со ссылкой на сайт издания.

Украинец выступал за "сине-гранатовых" в сезоне 2009-10 годов. Вместе с ним в символическую сборную попал Златан Ибрагимович и ряд других игроков:

Вратарь - Ришар Дютрюель,
защитники - Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина,
полузащитники - Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан-Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо,
нападающий - Златан Ибрагимович.

"Украинец не вернул большую часть из 25 млн. евро, которые "браугранос" потратили на него летом 2009 года. За его плечами единственный сезон на" Камп Ноу", когда он выглядел довольно неуместным в центре обороны", - так издание охарактеризовало выступления Чигринского.

Добавим, что в нынешнем сезоне защитник сыграл 14 матчей за греческий "АЕК" и забил один гол.

Как сообщалось ранее в УНН, соперник "Шахтера" в ЛЕ приступил к тренировкам, несмотря на пандемию коронавируса.

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