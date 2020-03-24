Полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов клуба "Серии А"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский полузащитник "Аталанты" из Бергамо Руслан Малиновский вошел в трансферных целей "Фиорентины", сообщает УНН со ссылкой на "La Repubblica".
"Фиорентина" во время летнего трансферного окна нацелена заполучить игрока на позицию "десятки" и Малиновский является одним из кандидатов.
Также клуб рассматривает варианты с Лукасом Пакетой из "Милана" и Родриго де Паулем из "Удинезе". Именно Пакета на данный момент является приоритетным вариантом.
Трансферная стоимость Малиновского составляет 14 млн. евро, а Пакеты - 28. Пакета провел в этом сезоне 17 матчей в "Серии А" и отдал только один ассист, а украинец за 22 матче забил 4 раза и отдал ассист.
Отметим, что "Фиорентина" после 26 туров "Серии А" набрала 30 очков и занимает 13-е место.
Как сообщалось ранее в УНН, украинец вместе с Ибрагимовичем оказался в "сборной" худших трансферов в истории Барселоны.