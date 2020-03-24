Клуб Бекхэма изменил эмблему в связи с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. ФК "Интер" из Майами изменил эмблему клуба для привлечения внимания проблемы с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт команды.
Клуб разделил цапель на эмблеме, чтобы стимулировать социальное дистанцирование, которое крайне важно для преодоления пандемии вируса.
"COVID-19 остановил мир. Как результат, никогда не было так важно прислушиваться к советам и указаниям власти отстаивать единство и участие в социальном дистанцировании. "Интер Майами" хочет использовать возможности нашего клуба, игроков и группы владельцев, чтобы усилить и поделиться этим посланием с теми, кто следует за нами в Южной Флориде и по всему миру", - сказал вице-президент команды по вопросам взаимодействия с общественностью Крис Аллан.
Отметим, что владельцем команды является звездный в прошлом полузащитник Дэвид Бекхэм. Новый клуб успел провести всего два официальных поединка в МЛС, и оба проиграл (0:1, 1:2).
Как сообщалось ранее в УНН, полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов клуба "Серии А".