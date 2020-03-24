Чемпионский бой Нурмагомедова пройдет несмотря на пандемию коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98740 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105034 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104083 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112585 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105161 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106622 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105965 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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5 марта, 09:29 • 111374 просмотра
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4 марта, 18:57 • 109076 просмотра
Актуальное
Чемпионский бой Нурмагомедова пройдет несмотря на пандемию коронавируса

Чемпионский бой Нурмагомедова пройдет несмотря на пандемию коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Глава "UFC" Дэйна Уайт заявил, что бой между действующим чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном обязательно состоится в срок, информирует УНН со ссылкой на Twitter Уайта.

"Я также волновался из-за отмены боя Хабиб - Фергюсон, но я сделаю бой", - говорится в записи Уайта.

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Также глава "UFC" в сообщении журналисту ESPN признался, что событие "UFC 249" пройдет 18 апреля при общем количестве боев, но все они будут проходить без участия зрителей в виде закрытого ивента.

Примечательно, что данный бой уже неоднократно переносили. Сначала он должен был пройти в Нью-Йорке. Это уже пятая попытка провести данный "файт".

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