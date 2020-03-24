Чемпионский бой Нурмагомедова пройдет несмотря на пандемию коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Глава "UFC" Дэйна Уайт заявил, что бой между действующим чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном обязательно состоится в срок, информирует УНН со ссылкой на Twitter Уайта.
"Я также волновался из-за отмены боя Хабиб - Фергюсон, но я сделаю бой", - говорится в записи Уайта.
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Также глава "UFC" в сообщении журналисту ESPN признался, что событие "UFC 249" пройдет 18 апреля при общем количестве боев, но все они будут проходить без участия зрителей в виде закрытого ивента.
Примечательно, что данный бой уже неоднократно переносили. Сначала он должен был пройти в Нью-Йорке. Это уже пятая попытка провести данный "файт".