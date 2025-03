Володимир Кличко назвав переломний момент у своїй боксерській кар'єрі

Ексбоксер вважає, що поразка від Леймона Брюстера стала переломною в його кар'єрі.

"Коли я впав на настил в бою з Брюстером, який в тому поєдинку став чемпіоном, для мене все змінилося. Мене називали "мерцем", "зламаною людиною" і так далі. Незважаючи на слова скептиків, це привело мене до звання найбільш довготривалого чемпіона світу в історії хевівейту", - написав Кличко.

Додамо, що колишній чемпіон світу здобув 64 виграші (54 достроково) при 5 поразках.

Нагадаємо, що братів Кличко визнали найкращими суперважковаговиками початку нового сторіччя.

