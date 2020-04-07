Володимир Кличко назвав переломний момент у своїй боксерській кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Чемпіон 16-х "Олімпійських ігор" з боксу Володимир Кличко згадав момент професійної кар'єри, який змінив його, повідомляє УНН із посиланням на Twitter українця.
Ексбоксер вважає, що поразка від Леймона Брюстера стала переломною в його кар'єрі.
"Коли я впав на настил в бою з Брюстером, який в тому поєдинку став чемпіоном, для мене все змінилося. Мене називали "мерцем", "зламаною людиною" і так далі. Незважаючи на слова скептиків, це привело мене до звання найбільш довготривалого чемпіона світу в історії хевівейту", - написав Кличко.
Додамо, що колишній чемпіон світу здобув 64 виграші (54 достроково) при 5 поразках.
Нагадаємо, що братів Кличко визнали найкращими суперважковаговиками початку нового сторіччя.
When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge pic.twitter.com/xGXAyFg1jo— Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020