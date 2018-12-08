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Обладательницей титула "Мисс мира - 2018" стала представительница Мексики

Киев • УНН

 • 19887 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В 68-м конкурсе конкурсе "Мисс мира - 2018", который проходил в курортном городе Санья Южного Китая, победила мексиканка Ванесса Понсе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Обладательницей титула "Мисс мира - 2018" стала представительница Мексики

В конкурсе этого года приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира. "Мисс мира" проводится в городе Санья с 2011 года. Корону победительницы в этом году вручила представительница Индии Мануш Чхиллар, которая одержала победу на "Мисс мира - 2017". Второе место в конкурсе досталось гражданке Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

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Завершающий этап конкурса продолжался в течение трех часов и состоял из нескольких частей. Девушки танцевали в национальных костюмах, публике также были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований: за месяц до финала в Санье прошли спортивные соревнования, конкурс дефиле в вечерних платьях, демонстрация благотворительных проектов, а также конкурс талантов.

С учетом всех достижений участников, жюри объявило 30 претенденток на корону, потом выбрало 12 и наконец, определило пятерку лучших, среди которых оказались представительницы Беларуси, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки. Каждой из девушек была поставлена ​​финальная вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.

Как сообщал УНН, ранее представительница Вьетнама стала обладательницей титула "Мисс Земля - ​​2018". 

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