Володаркою титулу "Міс Земля" стала представниця В'єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Представниця В’єтнаму стала володаркою титулу “Міс Земля — 2018”. Про це в суботу повідомляється в Facebook конкурсу, інформує УНН.
Згідно з даними, представленим на сайті “Міс Земля”, переможниці змагання Нгуен Фіонг Кхань (Nguyen Phuong Khanh) 23 роки. Вона виросла у в’єтнамському місті Бенче, розташованому в дельті річки Меконг. Дівчина вивчає маркетинг і вільно говорить в’єтнамською та англійською. Взяти участь в конкурсі вона мріяла з 15 років.
Міжнародний конкурс краси “Міс Земля” проводиться з 2001 року і є одним з найпрестижніших поряд з “Міс Світу” і “Міс Всесвіт”. Володарка титулу “Міс Земля” бере участь кампаніях з охорони навколишнього середовища по всьому світу.
У 2018 року конкурс пройшов на Філіппінах.