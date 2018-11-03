Обладательницей титула "Мисс Земля" стала представительница Вьетнама
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Представительница Вьетнама стала обладательницей титула “Мисс Земля — 2018”. Об этом в субботу сообщается в Facebook конкурса, информирует УНН.
Согласно данным, представленным на сайте “Мисс Земля”, победительнице состязания Нгуен Фыонг Кхань (Nguyen Phuong Khanh) 23 года. Она выросла во вьетнамском городе Бенче, расположенном в дельте реки Меконг. Девушка изучает маркетинг и свободно говорит на вьетнамском и английском. Принять участие в конкурсе она мечтала с 15 лет.
Международный конкурс красоты “Мисс Земля” проводится с 2001 года и является одним из самых престижных наряду с “Мисс Мира” и “Мисс Вселенная”. Обладательница титула “Мисс Земля” принимает участие кампаниях по охране окружающей среды по всему миру.
В 2018 году конкурс прошел на Филиппинах.