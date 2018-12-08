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Володаркою титулу "Міс світу - 2018" стала представниця Мексики

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У 68-му конкурсі конкурсі "Міс світу - 2018", який проходив у курортному місті Санья Піденного Китаю, перемогла мексиканка Ванесса Понсе. Передає УНН з посиланням на ТАСС.

Володаркою титулу "Міс світу - 2018" стала представниця Мексики

У конкурсі цього року взяли участь дівчата віком від 18 до 26 років з 118 країн і регіонів світу. "Міс світу" проводиться в місті Санья з 2011 року. Корону переможниці цього року вручила представниця Індії Мануш Чхіллар, яка здобула перемогу на "Міс світу - 2017". Друге місце у конкурсі дісталося громадянці Таїланду Ніколін Пічапа Лімснукан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Місіс світу” загинула у Киргизстані 

Завершальний етап конкурсу тривав протягом трьох годин і складався з декількох частин. Дівчата танцювали в національних костюмах, публіці також були представлені відеоролики проміжних етапів змагань: протягом місяця до фіналу в Саньє пройшли спортивні змагання, конкурс дефіле у вечірніх сукнях, демонстрація благодійних проектів, а також конкурс талантів.

З урахуванням всіх досягнень учасниць, журі оголосило 30 претенденток на корону, потім вибрало 12, і нарешті, визначило п'ятірку кращих, серед яких виявилися представниці Білорусі, Мексики, Таїланду, Уганди і Ямайки. Кожній з дівчат було поставлено фінальне питання, відповідь на яке вплинула на остаточне рішення суддів.

Як повідомляв УНН, раніше представниця В’єтнаму стала володаркою титулу “Міс Земля — 2018”. 

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