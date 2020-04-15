Обладатель Супербоула погиб в ДТП в 36-летнем возрасте

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52777 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61913 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75810 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75048 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101212 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81904 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102125 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105689 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130787 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130280 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Обладатель Супербоула погиб в ДТП в 36-летнем возрасте

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Киев  •  УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бывший защитник Национальной футбольной лиги США Тарварис Джексон погиб в автокатастрофе в Алабаме, сообщает УНН со ссылкой на ABC.

Правоохранительные органы Алабамы заявили, что автомобиль Джексона сошел с дороги к югу от его родного города, перевернулся и ударился о дерево.

Американца отправили в больницу, где констатировали его смерть. У Джексона остались жена и трое детей.

Добавим также, Джексон играл в НФЛ США в течение 10 сезонов за “Миннесота Викингс”, “Сиэтл Сихокс” и “Баффало Биллс”. В его актив и завоеванный Супербоул в 2014 году. Совсем недавно Джексон был тренером квотербэка в Университете штата Теннесси.

Украинские Национальные Новости

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