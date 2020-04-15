Обладатель Супербоула погиб в ДТП в 36-летнем возрасте
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Бывший защитник Национальной футбольной лиги США Тарварис Джексон погиб в автокатастрофе в Алабаме, сообщает УНН со ссылкой на ABC.
Правоохранительные органы Алабамы заявили, что автомобиль Джексона сошел с дороги к югу от его родного города, перевернулся и ударился о дерево.
Американца отправили в больницу, где констатировали его смерть. У Джексона остались жена и трое детей.
Добавим также, Джексон играл в НФЛ США в течение 10 сезонов за “Миннесота Викингс”, “Сиэтл Сихокс” и “Баффало Биллс”. В его актив и завоеванный Супербоул в 2014 году. Совсем недавно Джексон был тренером квотербэка в Университете штата Теннесси.